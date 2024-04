Yeri Mua confiesa que su mamá la ignora y su papá la hostiga con trabajo

Un enfrentamiento público entre las influencers y cantantes Yeri Mua y Bellakath ha desencadenado una controversias en las redes sociales.

La disputa se desató tras una aparente interpretación errónea de la letra de una canción de Yeri por parte de Bellakath, quien se sintió aludida al pensar que estaba siendo criticada por “estar mal operada”.

La intérprete de “Gatita” decidió hacer público un video de unas historias que Yeri había compartido en close friends en Instagram. En estas historias, se puede observar a Yeri visiblemente alterada, desahogándose sobre el estrés generado por su carga de trabajo, así como por las presiones de su entorno, especialmente de su padre.

“No sé cómo le voy a hacer para aguantar. Encima tengo que soportar a gente que me cae de la v… Mi papá, yo le estoy diciendo que me siento mal y él me está hablando de contratos, puras mam*das. Mi mamá ignorándome como siempre, hija de p… Mi mamá es c*lera, le he dado todo, todo, y le vale v… me bloquea, me ignora, me trata de la mi*rda”, dijo Yeri entre lágrimas.