Yeri Mua confiesa que se va a realizar una nueva cirugía

La influencer Yeri Mua, ha generado gran revuelo en las redes sociales al revelar su decisión de quitarse los implantes de busto.

A través de una publicación sincera en sus redes sociales, la cantante expresó su incomodidad con los implantes y su deseo de recuperar su imagen natural.

En el pasado, Yeri Mua se ha sometido a un aumento de busto, pero con el tiempo, comenzó a experimentar molestias e inseguridades relacionadas con el tamaño y la apariencia de sus implantes.

"Tengo mucho miedo, voy a hablar con mi doctor, él es muy bueno y me lo advirtió. Él me dijo, 'Yeri las probabilidades de que todo esto te pase son estas', y la probabilidad de que mi cuerpo rechazara el implante era grande, porque, una por mi edad, dos porque elegí un tamaño muy grande para mi tipo de cuerpo, y él me lo dijo 'este es el máximo y ya estás casi rebasando el límite", dijo Yeri Mua.

Las palabras de Yeri Mua han resonado entre sus seguidores, quienes la han apoyado en esta difícil decisión.