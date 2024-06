Ya no puedo más: Así renunció Laura Bozzo a MasterChef Celebrity

El foro de MasterChef Celebrity vivió momentos de tensión luego de que la polémica conductora y participante, Laura Bozzo, anunciara su renuncia al programa.

Los problemas comenzaron cuando Laura fue nombrada capitana del equipo azul conformado por Ferka, Rossana y Ernesto. El objetivo era preparar un asado argentino, pero la conductora se quemó la mano y ya no pudo ayudar.

“Bueno Laura, no te preocupes, yo soy una mujer que soluciono. Si tú no quieres ser capitana, yo si quiero ganar, yo si quiero salvar mi pellejo. Me vale madre. Estás con una pinche piña colada y no haces nada. Me conviene que perdamos, para que te vayas”, expresó Ferka sobre la situación de Laura.

El equipo perdió y los integrantes se colgaron el mandil negro. Laura Bozzo, Ferka, Ernesto, Rossana y Harold cocinaron bajo presión para regresar al balcón. Para el último desafío tuvieron que preparar cuatro platillos y posteriormente serían calificados por puntos.

Sin embargo, al iniciar la segunda preparación, Bozzo decidió abandonar el reality.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de frustración constante, por eso he decidido Darles las gracias a todos mis chefs”, expresó Laura.

Bozzo salió de la cocina más famosa de México. Mientras se despedía de los chefs y de Claudia Lizaldi algunos de sus compañeros bajaron a darle un abrazo, pero Laura los rechazó, únicamente dejó que se acercaran Harold y Rey Grupero.

“Mi función aquí terminó. Yo no puedo más... No quiero que nadie se me acerque. He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa y cuando puedes ser tan hipócrita”, añadió.