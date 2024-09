'Ya no puedo'; Arath confirma que esta noche abandonará 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Las cosas dentro de "La Casa de los Famosos México" están muy complicadas para Arath de la Torre luego de la Gala de Eliminación de ayer, donde Gomita fue la expulsada. Todo a partir de las amenazas que le hizo el youtuber Adrián Marcelo durante el posicionamiento.

"No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando", mencionó Adrián a Arath.

La mañana del lunes 2 de septiembre, Arath se levantó temprano y se dirigió a la cocina de la casa, donde se encontró con Mario Bezares. Fue allí cuando, en un intercambio que quedó captado por las cámaras, Bezares le preguntó directamente sobre su decisión de abandonar el programa: “Entonces te vas, definitivo. Ya no, ya no hay más vuelta atrás, ya no quieres”. A lo que Arath respondió, visiblemente afectado: “Ya no puedo, wey”.

Más tarde, en un momento de reflexión en solitario frente a las cámaras de la cocina, Arath de la Torre se abrió aún más sobre su decisión. Con un rostro lleno de pesar, el actor expresó su preocupación por la seguridad de su familia tras las amenazas recibidas de parte de Adrián Marcelo.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México ha intentado calmar a Arath de la Torre, sugiriéndole que tome un descanso y reflexione sobre su decisión, pero será esta noche cuando se dé a conocer si Arath abandona o no el programa.