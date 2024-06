Wendy se come elote con chile del que sí pica y termina en el hospital

La perdida más famosa de México, Wendy Guevara, terminó en el hospital, otra vez, esta vez por un fuerte dolor abdominal.

Wendy Guevara tuvo que ser revisada por un médico en Colombia, país al que acudió a trabajar, luego de que presentara un fuerte dolor. La influencer dijo que el malestar comenzó luego de que se comió un elote con chile antes de su viaje.

En las historias de Instagram compartidas por el representante de Wendy Guevara, se pudo ver a la influencer en una camilla de hospital acompañada de Nicola Porcella.

“Wendy justo va a tener a su hijo, ya está saliendo el brazo”, dijo Nicola en tono de broma.

“Me pusieron un suero, me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza, como me comí un elote en la Ciudad de México con chile. Me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita”, explicó Wendy.

La perdida aseguró que ya se encuentra en tratamiento y que se siente mucho mejor.