Wendy Guevara vuelve al hospital durante viaje a Colombia; ¿qué le pasó?

La influencer Wendy Guevara volvió a causar preocupación entre sus seguidores luego de que en sus historias de Instagram compartió que tuvo que volver al hospital, a casi dos meses de su operación de vesícula, luego de sentir un fuerte dolor en el abdomen durante un viaje de trabajo en Colombia.

A través de historias compartidas en redes sociales, Wendy mostró su ingreso al hospital. En los videos, se ve a Wendy en una camilla, acompañada de su amigo Nicola Porcella, quien trató de levantarle el ánimo con bromas.

La "Perdida" compartió que había encontrado un pequeño bulto cerca del área donde le realizaron la operación de la vesícula. Este hallazgo, acompañado de un intenso dolor abdominal, la llevó a buscar atención médica.

Wendy explicó a sus seguidores que el dolor abdominal se debió a que comió un elote con chile mientras estaba en la Ciudad de México. Esta comida le provocó un malestar severo, que incluyó diarrea, lo que finalmente la llevó a recibir tratamiento en el hospital.

“Me pusieron un suero, me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza. Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita”.