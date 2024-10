Wendy Guevara se va contra Adrián Marcelo tras decirle hombre

Ciudad de México.- Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de "La Casa de los Famosos México" le respondió a Adrián Marcelo, quien la llamó "hombre".

A través de sus historias de Intagram, la famosa señaló que lo que dijo el comediantes es un "chiste bien choteado".

"Ya no me etiqueten en lo que dice Adrián de que 'segundo hombre que ganó'. Yo siempre lo he dicho, ese chiste ya está bien choteado", comentó Wendy.

Dijo que ella misma ha hecho este tipo de comentarios con respecto a su identidad de género, motivo por el cual consideró las expresiones de Adrián Marcelo como intrascendentes. "Ayer misma dije, 'si gana un hombre sería espectacular'; porque obvio, ya ganó uno; pero pues yo con implantes y con diferentes gustos sexuales y yo siendo trans", comentó Wendy.

La influencer agregó que "desde niñito soy chiquillo, soy hombre. Desde niño; pero ahora soy una chica transexual. Ese chiste lo he dicho siempre, ya está muy choteado".

Fue la noche del domingo cuando Adrián Marcelo escribió en X: "segundo hombre que gana de forma consecutiva".