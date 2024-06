Wendy Guevara habla de su distanciamiento con Marlon Colmenarez

Desde hace varias semanas, se reveló que la relación de amistad y algo más que existió entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez había llegado a su fin, y no en los mejores términos.

Los reporteros cuestionaron a Wendy sobre lo que había ocurrido entre ellos y por qué su relación se fracturó, ante esta situación la influencer no quiso dar detalles y aseguró que de ahora en adelante ya no le dará más publicidad a nadie más.

“No, ya, mira, yo ya no le doy publicidad a nadie, la verdad, a mí me ha costado mucho estar en las redes sociales… Yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y que tenga millones de seguidores y digo: ‘pues ahí sí me peleo’ y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí”, dijo Wendy.

Ante la respuesta de la influencer, los reporteros decidieron cambiar el giro de la entrevista.