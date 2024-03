Wendy confiesa que no descarta hacerse cirugía de reasignación de género

La influencer Wendy Guevara es una de las personas que más ha visibilizado a la comunidad trans en México y que incluso ha promovido entre las masas una mayor aceptación hacia este sector de población. La joven se considera una mujer completa, aunque ha confesado que aún sigue conservado sus órganos sexuales masculinos.

Aunque ahora en una entrevista para TVNotas, reveló aspectos personales sobre su transición de género, sus reflexiones sobre la maternidad, el matrimonio, y dio un vistazo a sus próximos proyectos.

Wendy está contemplando los próximos pasos en su transición, incluida la posibilidad de someterse a una orquiectomía o una vaginoplastía.

Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, destaca la importancia del acompañamiento psicológico durante este proceso. Contrario a cambiar su nombre oficialmente, Wendy mantiene una postura abierta sobre su identidad pasada y presente.

"Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida. Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten", dijo al influencer a la revista de espectáculos.