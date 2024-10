Vocalista de La Oreja de Van Gogh dice adiós a la banda tras 17 años

¡Hasta siempre! Malas noticias para los fans de La Oreja de Van Gogh, pues esta mañana la banda española anunció en un comunicado oficial que se quedan sin vocalista, confirmando así la salida de Leire Martínez del grupo. La cantante estuvo junto al grupo musical por 17 años, pues se unió en el 2008 cuando Amaia Montero abandonó la agrupación para iniciar con su carrera como solista. Los fans ya reaccionaron con tristeza y opiniones encontradas a la decisión.

Por medio de un comunicado difundido en las cuentas oficiales de la banda con éxitos como "Rosas", "Jueves", "París" o "El primer día del resto de mi vida" dio a conocer la noticia con la que también agradecieron a la cantante por los años compartidos junto a la agrupación y reiterando que la decisión "ha sido dura y difícil", pero ocurre tras una profunda reflexión y diferencias entre Leire Martínez y el resto de los integrantes.

"Después de 17 maravillosos repletos de música, emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", se lee en la primera parte del mensaje dirigido a los fans.

El mensaje continúa destacando que la salida y quedarse sin vocalista tras 17 años juntos, "ha sido dura y difícil", aunque destacan que "llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo". Estas palabras despertaron todo tipo de opiniones entre los fans, pues algunos aseguran que las constantes comparaciones de Leire con Amaia Montero promovidas por algunos seguidores, fueron las que habrían orillado a la cantante a separarse de la banda.

Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh, la despiden con mensaje

Por último, en el comunicado compartido desde las cuentas oficiales de La Oreja de Van Gogh habla sobre los años que compartieron juntos y con los que lograron disfrutar de la música y de cantar unidos. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", agregaron.

Hasta el momento Leire no se ha posicionado sobre este comunicado ni ofrecido declaraciones sobre la decisión de salir de la agrupación; sin embargo, en redes sociales su última publicación que es precisamente un reel de un concierto con su exbanda se ha llenado de comentarios de apoyo y gratitud por tantos años dedicados a sus fans.

"Gracias a ti el grupo ha llegado tan lejos. Se me parte el corazón al saber que vuestros caminos se separan y que no podremos disfrutar nunca más de tus directos en primera fila. Hoy para mi, LOVG ha tocado su fin", "Leire te queremos mucho gracias por todo, siento mucho que este sea el final. Estoy super triste", "Gracias por tantos momentos hermosos Leire. Tu voz sin duda fue la banda sonora de mi vida, la que me acompañó desde los 13 a los 30 años que estoy por cumplir ahora", "te seguiremos donde haga falta" y "@leiremo_oficial no dejes a tu gente que te queremos, por presiones de otra gente que nunca pudo superar a la anterior, para mí ahora termina la @laorejadevangogh me quedaré siempre con tus canciones nada más, nos diste 17 años de mucha inspiración y canciones realmente increíbles" son algunos de los comentarios que se leen en la red.