Vinculan a proceso a Patricio Cabezut por cargos de abuso

Ciudad de México.- Un juez determinó que es viable para Aurea Zapata comenzar un proceso penal en contra del conductor de televisión Patricio Cabezut por el delito de violencia familiar y abuso sexual contra las hijas de ambos

La Fiscalía otorgó un plazo adicional de seis meses para que ambas partes presenten sus pruebas. Además, se impuso la condición de que Patricio, debe mantenerse alejado del domicilio de las implicadas y acudir mensualmente a firmar a los juzgados.

Ante los medios de comunicación, Cabezut expresó su determinación de no realizar ningún comentario al respecto “Voy a evitar ser cualquier tipo de comentarios, no voy a hacer comentario alguno de nada, si me siento bien o mal, voy a guardar silencio”. El conductor prefirió dirigir cualquier duda sobre el proceso legal a su representante legal, el licenciado Oscar Mora.

Por su parte, Aurea Zapata optó por no hacer declaraciones y toda la información fue ofrecida por su representante legal.

El proceso legal continua generando atención pública y mediática desde hace dos años.