Video: Dani Flow volverá a ser papá; ahora con su novia

Vaya sorpresa la que se llevaron los fans de Dani Flow la noche de este jueves, pues en pleno concierto en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el cantante dio a conocer que será padre por segunda ocasión; sin embargo, lo que encendió las alarmas y dividió opiniones en las redes es que no será junto a su esposa Jocelyne Lino, sino con su novia Valeria Zepeda.

Dani Flow anuncia que será padre de una hija, ahora con su novia Valeria

Anoche el intérprete de "Martillazo" ofreció un nuevo concierto y en medio de su presentación detuvo el show para hacer un importante anuncio y es que será papá por segunda ocasión; en el momento también hizo una revelación de género al confesar que será una niña la que esperan él y su novia Valeria, pero también su esposa y la hija que ya tiene con esta última. Cabe recordar que desde su salto a la fama, lo que más llamó la atención además de sus letras, es que mantiene una relación poliamorosa.

Para dar la noticia presentó un video en el que se observa a la mom to be con un vestido verde entallado que deja ver su pequeña pancita, mientras que de un momento a otro aparece Jocelyne, la esposa, para asegurar que: "ella es amor, es luz, es compañía, unión, fuerza". Asimismo, en ese aprendizaje familiar aparece la hija que ya tiene Dani Flow para abrazar a la mujer que le dará una hermanita.

"Somos una familia diferente, pero así nos amamos", es escucha decir a la esposa de Dani Flow, mientras él le pregunta a su hija Lucy qué es lo que piensa y emocionada dice: "voy a tener una hermanita". Aquí acaba la grabación familiar, aunque continúa un mensaje del cantante para hablar de su superación y éxito.

La noticia divide opiniones en redes

Tal y como te adelantábamos, al dar la noticia la familia poliamorosa recodó algunas de las frases y palabras que los fans de Dani Flow le decían a su novia Valeria, ya que no entendían el poliamor que también tienen con la esposa, mismo que en el pasado incluso le ha traído acusaciones al cantante de haber obligado a su pareja a aceptar a una tercera persona en la relación.

Ante ello no tomó por sorpresa que luego de darse a conocer que el intérprete de "Las que no tienen papá" volverá a convertirse en padre de una niña, le llovieron críticas, pero también felicitaciones por parte de sus fans. En la sección de comentarios se leen opiniones como:

"Qué no decía que hijos solo con Joss?", "nunca voy a entender cómo su esposa lo permite", "pronto Joss hablando en todos los podcasts de toso lo que hizo por amor", "me van a atacar los fans, pero la neta que ejemplo para la niña y la esposa tan poco amor propio", "yo siento que la de verde no quiere a la esposa" y "siento que Vale ni quiere a Lucy".