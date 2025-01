Por qué Apple TV+ ofrece un fin de semana gratuito de series y películas

Nueva York.- Apple TV+ espera que la gente haga mella en la Reserva Estratégica de Palomitas de Maíz al disfrutar de su programación de TV y películas en streaming de forma gratuita este fin de semana en lo que los expertos llaman una promoción astuta.

La oferta de dos días de este sábado y domingo tiene como objetivo brindarles a los espectadores una muestra de lo que hay detrás del muro de pago de Apple y engancharlos, listos para desembolsar 9.99 dólares al mes en los Estados Unidos.

Michael D. Smith, profesor de tecnología de la información y políticas públicas en la Universidad Carnegie Mellon, dijo que el período de dos días no es demasiado corto para ignorarlo ni demasiado largo para satisfacer toda la demanda.

“No se trata de ‘te voy a dejar ver esto de corrido en el transcurso de tres o cuatro días o una semana o un par de semanas y luego tal vez no te suscribas el mes que viene’”, dijo. “Esto es, ‘te voy a dar dos días para explorar mi catálogo. Y espero que encuentres algo ahí que tal vez te des un atracón. Tal vez tengas tiempo para ver los primeros seis episodios, pero es tan genial que tienes que volver y vas a estar dispuesto a suscribirte para volver’”.

Si bien las compañías de entretenimiento suelen utilizar promociones y descuentos para atraer nuevos clientes, la propuesta de Apple TV+ no tiene trucos, como ingresar información personal o números de tarjetas de crédito. Todo lo que necesitas es un ID de Apple, que es gratuito y que muchas personas ya tienen desde la época de las descargas de canciones por 99 centavos.

¿Qué se puede ver detrás del muro de pago? Los programas ganadores de premios Emmy “Ted Lasso” y “The Morning Show” y otras series populares como “Silo”, “Shrinking”, “Severance”, “Bad Sisters”, “Slow Horses”, “Disclaimer” y “Presumed Innocent”.

Las películas incluyen “Fly Me to the Moon”, “The Instigators”, “Spirited”, “Ghosted”, “Argylle”, “ Palmer”, “Napoleon” y “Killers of the Flower Moon”.

Smith sospecha que, para el final del fin de semana, Apple tendrá muchos datos para afinar su estrategia de acercamiento a los nuevos clientes y a los que regresan, como él. Apple aprenderá, por ejemplo, qué géneros están de moda, qué programas atraen a los espectadores y cuánto tiempo pasan viéndolos.

Smith se conectará para ver “Ted Lasso” con su hijo, pero también quiere ver “Severance” con su hija. Es probable que dos días no sean suficientes para ver ambas hasta el final.

“Es como un centro comercial, ¿no? Tengo un inquilino fijo. Para mí, es 'Ted Lasso'. Eso me lleva al centro comercial. Y una vez que estoy allí, voy a dar una vuelta y descubrir otras cosas allí. Y esperan que los dos días no sean suficientes para que pueda comprar”, dijo. “Supongo que va a dar sus frutos”.

Hay algunas evidencias de que las largas maratones de series no ayudan a los streamers a conseguir clientes. Un estudio de 2020 realizado por Miguel Godinho de Matos y Pedro Ferreira para la Iniciativa de Análisis de Entretenimiento Digital de Carnegie Mellon concluyó que las maratones de series durante varias semanas reducen la probabilidad de suscripciones pagas después de la prueba.

El acuerdo de fin de semana de Apple es claramente un intento de mejorar sus cifras. En octubre de 2024, tenía aproximadamente 25 millones de suscriptores, lo que lo convierte en el octavo servicio de streaming más popular por número de suscriptores. Netflix, en el puesto número 1, tiene 282.7 millones.

“Apple TV+ nunca llegó a despegar del todo, a pesar de que tiene una serie de programas de televisión de muy alta calidad”, afirma Bo “Bobby” Zhou, profesor de negocios de la Universidad de Maryland. “Están tratando de ofrecer un período promocional para que una base de espectadores más amplia pueda probar su contenido con la esperanza de que algunos de ellos se conviertan”.

Otros servicios de streaming también ofrecen ofertas, como la prueba gratuita de 30 días de Hulu, el plan de 2 dólares al mes de Starz o la prueba de tres meses de Peacock para los propietarios de Samsung Galaxy. Si los espectadores se pierden la oferta de fin de semana de Apple TV+, el servicio de streaming ya tiene una promoción de prueba gratuita de 7 días en marcha. Tiene muchas otras ofertas a través de Target, Best Buy, Samsung y también para compradores de dispositivos Apple.

Jared Newman , periodista de tecnología que publica el boletín Cord Cutter Weekly, dijo que la promoción parece ser parte de un gran esfuerzo de Apple para aumentar su base de suscriptores. El servicio de streaming aceptó recientemente ser distribuido a través de Amazon y hay indicios de que podría querer experimentar con un nivel de soporte publicitario.

“Realmente necesitan aumentar sus cifras y conseguir que más personas se sumen de cualquier forma posible”, dijo. “Puede ser simplemente otra forma de tantear el terreno para ver quién accedería a su servicio si no tuvieran que pagar por él”.

Zhou ha visto cómo la industria ha cambiado desde las descargas pagas individuales hasta el acceso ilimitado para los suscriptores y prevé un futuro con diferentes niveles de suscriptores: por ejemplo, un episodio gratuito para los no suscriptores y una temporada completa para los fanáticos incondicionales. Cualquier cosa con tal de generar algo de revuelo.

“Creo que la batalla entre los gigantes tecnológicos tiene que ver con la diferenciación de contenidos”, afirmó. “‘¿Cómo puedo captar la atención de los consumidores?’ Porque la atención es el activo más valioso de cualquier persona”.