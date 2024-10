Video: 'Chicharito' hace berrinche y se sale de transmisión en vivo

Ciudad de México.- Javier "Chicharito" Hernández, presidente de Olimpo United, hizo un berrinche durante la jornada 3 de la Kings League Américas, cuando se salió de la transmisión en vivo.

Se jugaba en partido entre Olimpo United y Los Aliens, cuando el delantero de Chivas en la Liga MX estalló por una decisión arbitral y abandonó la transmisión.

El Olimpo United ganaba por un marcador de 2-0 cuando el árbitro señaló un penal a favor de Los Aliens al minuto 33, el cual además iba a contar doble.

Ante ello, "Chicharito" se enojó y decidió dejar la transmisión a modo de protesta.

"No, no ma.... Váyanse a la ver.... ¡Castro! ¡No ma...! Me voy, adiós, chao. No, chi... a su madre, no, adiós. Discúlpenme, adiós, ya a la ver...", expresó Hernández antes de irse.