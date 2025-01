Video: Belinda manda respuesta a Bad Bunny en su nueva canción

Fue en octubre del 2023, cuando Bad Bunny lanzó su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” en el que incluyó el tema “Perro Negro” la cual grabó en colaboración con Feid, en dicho tema, el también llamado “Conejo malo” mencionó a Belinda.

Sin embargo, Bad Bunny no solo hizo mención sobre la ex prometida de Nodal, sino que también, hizo una fuerte referencia a la cantante, pues aprovechó la fama de la que se ha hecho Belinda en la que muchos aseguran que la cantante deja “locos” a sus ex parejas. Sin embargo, la ahora intérprete de corridos tumbados aprovechó el lanzamiento de su nuevo tema para responderle al reggaetonero.

La respuesta de Belinda a Bad Bunny

En uno de los versos, Bad Bunny menciona a Belinda con una frase que alude a su fama de dejar "locos" a sus ex parejas. “Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda”, canta el puertorriqueño, haciendo eco de los comentarios que rodean la vida amorosa de la también actriz. Sin embargo, lejos de ignorar la mención, Belinda optó por tomar el micrófono y responder de manera directa a través de su nueva canción.

La cantante, ahora incursionando en los corridos tumbados, lanzó “La Cuadrada” junto a Tito Double P, un tema en el que Belinda incluye una línea claramente dirigida al reggaetonero. Con una mezcla de ingenio y confianza, Belinda parece confirmar la afirmación de Bad Bunny, dejando en claro que su carisma sigue siendo su mejor carta.

“No digas que no, te traigo loquito / Luego luego se te nota en los ojitos / Cuando no me ves andas agüitadito / Te traigo enchulao, como diría Benito”, canta la artista en una estrofa que ya se ha viralizado en redes sociales.