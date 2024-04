Verano 2024, ¿qué estrenos prepara Hollywood para esta temporada?

Foto: Associated Press

Llegar después del “Barbenheimer” puede ser complicado. Pero a medida que Hollywood entra en otra temporada de cine de verano (boreal), armado con menos superhéroes y un panorama muy alterado por las huelgas, vale la pena recordar la clásica cita de William Goldman sobre lo que puede ser un éxito: “Nadie sabe nada”.

Cuatro décadas después, eso puede seguir siendo cierto. Sin embargo, una cosa que Hollywood ha aprendido al estrenar películas durante la pandemia y las huelgas es cómo cambiar de rumbo rápidamente.

El verano de 2023 trajo un nuevo entusiasmo por ir al cine, con la programación fortuita de “Barbie” y “Oppenheimer” en una misma fecha de estreno, y éxitos sorpresa como “Sound of Freedom” (“Sonido de libertad”), que ayudaron a que la taquilla de la temporada superara los 4 mil millones de dólares por primera vez desde 2019. Pero antes de que la industria pudiera dar una vuelta de la victoria, se avecinó otra crisis con las huelgas de Hollywood, que frenaron la mayoría de las producciones por meses.

Las fechas de estreno incluídas son de Estados Unidos.

Un camino despué de la huelga

Los cines perdieron grandes títulos de verano como “Mission: Impossible 8”, “Captain America: Brave New World” y “Thunderbolts” que se aplazaron a 2025. Pero ganaron una joya con “The Bikeriders” (“Bikeriders. La ley del asfalto”) de Jeff Nichols para el 21 de junio, sobre un club de motociclistas del Medio Oeste de la década de 1960, mientras los estudios movían las películas en el tablero de ajedrez de verano. “Deadpool & Wolverine”, originalmente comenzaría la temporada veraniega de cine el 3 de mayo como muchas películas de Marvel antes, pero ahora será estrenada el 26 de julio, esperando pacientemente para dominar las listas.

“Me encanta estar allí en pleno verano”, dijo el director Shawn Levy. “Es un momento jugoso”.

Ahora el fin de semana de inicio de temporada pertenece a una película original sobre un tipo diferente de superhéroe. “The Fall Guy” (“El especialista”), protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, es en parte comedia romántica, en parte comedia de acción, y es una carta de amor a los dobles de acción que hacen que las películas sean espectaculares. Es un verdadero placer para el público que podría impulsar una temporada que se siente, de alguna manera, como un retroceso, con espectáculos a toda velocidad como “Furiosa: A Mad Max Saga” (“Furiosa: De la saga Mad Max”) y “Twisters” (“Tornados”), comedias como “Babes”, maravillas IMAX como “The Blue Angels” e incluso un western de Kevin Costner.

El productor Jerry Bruckheimer ha visto los altibajos de las películas de verano a lo largo de las décadas, con éxitos de taquilla como “Top Gun: Maverick” y las películas de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

La temporada, tiene tres ofertas muy diferentes en el calendario, dos son cuartas entregas de franquicias populares: “Beverly Hills Cop” (“Superdetective en Hollywood: Axel F.”) que llega Netflix el 3 de julio y “Bad Boys” en cines el 7 de junio, y una estaba planeada para streaming, pero resultó tan buena que se estrenará en la pantalla grande, “Young Woman and the Sea” el 31 de mayo.

“La gente solo quiere entretenerse”, dijo Bruckheimer. “Realmente depende de nosotros hacer las películas correctas que quieran ir a ver”.

La meta

La temporada dura 123 días, desde el primer viernes de mayo hasta el Día del Trabajo (celebrado en Estados Unidos el primer lunes de septiembre). Previo a la pandemia, 4 mil millones de dólares era una recaudación normal de verano y los cines podían contar con entre 37 y 42 películas para estrenarse en más de 2 mil pantallas. El caso atípico fue 2017, que tuvo solo 35 películas en más de 2 mil pantallas y alcanzó un máximo de 3 mil 800 millones de dólares. Esto hace que la recaudación de 4 mil millones de dólares del verano pasado con 32 estrenos amplios (el 45 por ciento de la recaudación nacional de 9 mil millones de dólares) sea aún más impresionante.

Este verano también debería tener 32 grandes estrenos y más de 40 películas que se estrenarán en más de 500 cines. Cabe destacar que solo dos de ellas son películas de Marvel, “Deadpool” y “Kraven the Hunter” (“Kraven el cazador”) de Sony, y son las únicas películas de superhéroes en el calendario hasta la secuela de “Joker” en el otoño.

“La gente va a ver películas, no taquilla, y parece un verano realmente sólido desde la perspectiva de un cinéfilo”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

“The Bikeriders” era uno de los filmes que tenía planeado su estreno en la temporada de premios, con el impulso de las críticas estelares del Festival de Cine de Telluride, que aclamaron la interpretación de Austin Butler y Jodie Comer. Pero a medida que se acercaba su debut, quedó claro que las huelgas no se iban a resolver a tiempo para una gira de prensa.

“Fue como caminar sobre vidrio congelado durante tres meses”, dijo Nichols. “Estaba de gira haciendo prensa y tratando de construir esta energía por mi cuenta. Déjame decirte que no es lo mismo que si fuera Austin Butler”.

Más adelante en junio, después de un llamativo debut en Cannes, Kevin Costner comenzará a estrenar su épica western de dos partes “Horizon: An American Saga”, ambientada durante la Guerra Civil. Y, como siempre, hay una gran cantidad de éxitos en Sundance salpicados durante todo el verano, desde “I Saw the TV Glow” y “Didi” de Jane Shoenbrun hasta “Thelma” y “Good One”.

Para toda la familia

Las películas familiares a menudo aprovechan el verano y los largos días de vacaciones. Este año hay muchas, como “The Garfield Movie” (“Garfield: Fuera de casa”) y “Despicable Me 4” (“Mi Villano Favorito 4”), relanzamientos de clásicos de Studio Ghibli y opciones de streaming como “Thelma the Unicorn” (“Telma, la unicornio”). Pero tal vez ninguna tenga más anticipación detrás de ella que “Inside Out 2” (“Intensa mente 2”), para el 14 de junio en cines, en la que Riley entra en su adolescencia cuando un nuevo grupo de emociones irrumpe en la fiesta de Alegría, incluyendo Ansiedad, Envidia, Aburrimiento y Vergüenza.

“Esa edad nos da todo lo que necesitamos y amamos para una película de Pixar”, dijo la directora Kelsey Mann. “Está llena de drama, tiene potencial para mucho corazón, y también podría hacerlo muy divertido”.

John Krasinski también se adentra en el mundo interior de los niños con su ambicioso híbrido de acción real “IF” (“Amigos imaginarios”) para el 17 de mayo en cines, sobre amigos imaginarios y dos humanos (Ryan Reynolds y Cailey Fleming) que aún pueden verlos.

El encanto del terror

Aquellos que buscan la adrenalina del horror y los thrillers tienen muchas opciones, incluida “MaXXXine”, la conclusión de la trilogía accidental de Mia Goth de Ti West (“X” y “Pearl”) que se estrena alrededor del 4 de julio.

Goth, una aspirante a actriz, ha llegado a Hollywood, donde un asesino acecha a las estrellas en la época del boom del video casero de la década de 1980.

“Recreamos el lado sórdido de Hollywood de una manera encantadora”, dijo West. “Definitivamente es una noche bastante salvaje en el cine. Una película grande, rockera y divertida”.

El 26 de junio, el público también podrá adentrarse en los inicios de “A Quiet Place” (“Un lugar tranquilo”) con la precuela “Day One” (“Un lugar tranquilo: Día 1”) protagonizada por Luptia Nyong’o y Joseph Quinn de “Stranger Things”. El director Michael Sarnoski dijo que querían explorar el “alcance y la promesa” de una película de Quiet Place en Nueva York. Más tarde, Fede Álvarez aporta su perspicacia de terror a “Alien: Romulus” (16 de agosto), ambientada entre las dos primeras.

M. Night Shyamalan también está de regreso con un thriller situado en un concierto de pop (“Trap”, 9 de agosto) y su hija, Ishana Night Shyamalan, hace su debut como directora con la espeluznante “The Watchers” (14 de junio) con Dakota Fanning.

“Es muy suspenso e inesperado”, dijo Ishana. “Y está construido para la experiencia de estar en un teatro”.

En casa

Para disgusto de los propietarios de cines, las grandes películas de verano también han existido fuera de la pantalla grande por años. Y los servicios de streaming tienen estrellas de cine y espectáculo como la favorita de los festivales “Hit Man”, el romance de Anne Hathaway “The Idea of You” (“La idea de tenerte”), la película pop de Jerry Seinfeld “Unfrosted” (“Sin edulcorar”) y una comedia de acción de Mark Wahlberg y Halle Berry “The Union”.

También hay franquicias: “Beverly Hills Cop: Axel F” (3 de julio) fue una película que estuvo en desarrollo desde mediados de la década de 1990, pero que cobró nueva vida cuando Paramount licenció los derechos de Netflix.

“Levantamos la mano para asegurarnos de que la franquicia era correcta y manteníamos la integridad y la diversión de la original”, dijo Bruckheimer.

Esta entrega añade un componente emocional en el que Axel Foley, interpretado por Eddie Murphy, se reúne con su hija (Taylour Paige). También ve el regreso del juez Reinhold, John Ashton, Paul Reiser y Bronson Pinchot y agrega a Kevin Bacon y Joseph Gordon-Levitt.

El 9 de agosto, Apple TV+ tendrá “The Instigators”, una nueva comedia de acción protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck como tipos normales que intentan un atraco. “Midnight Run” fue una de sus inspiraciones.

“El guion era muy divertido y realmente quería abrazarlo”, dijo Doug Liman, quien dirigió.

Nadie sabe nada

Podemos fingir que sabíamos que “Barbie” sería la película más grande del año, pero ¿alguien habría apostado a que un drama para adultos sobre el padre de la bomba atómica habría recaudado casi tres veces más que el último viaje de Harrison Ford como Indiana Jones? ¿O que una película de 14 millones de dólares financiada por una recaudación de fondos de un nuevo estudio sobre tráfico de menores con una promoción casi nula ganaría más de 250 millones de dólares?

“Nadie sabe que algo está bien”, dijo el productor de “The Instigators”, Kevin Walsh. “El negocio del cine es muy impredecible. Nunca se sabe qué va a funcionar y qué no. Pero tú tienes tu gusto. Y seguir tus gustos e instintos en este negocio es primordial”.