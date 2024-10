'Vamos a tener a una ama de casa'; tuden a Rafael Inclán por atacar a Sheinbaum

Ciudad Juárez.– El actor mexicano Rafael Inclán, quien tiene una larga trayectoria en cine y teatro, causó polémica luego de un comentario vertido durante su aparición en una alfombra roja en junio pasado, y es que internautas se encargaron de hacer viral y revivir el momento.

Inclán, en compañía del también comediante Luis de Alba, habló sobre cómo la comedia ha cambiado y ya no se puede abordar cualquier tema. Sin embargo, fue su comentario sobre Sheinbaum lo que llamó la atención: "Ahora vamos a tener una ama de casa seis años", comentó entre risas. Aunque Luis de Alba trató de aclarar a quién se refería, Inclán afirmó no saber, "no vivo aquí", pero la referencia fue clara.}

El comentario de Rafael Inclán sobre Claudia Sheinbaum ha sido calificado como misógino en redes sociales, donde usuarios señalaron la falta de respeto hacia la primera mujer que ocupará la presidencia de México.

A pesar de que Inclán intentó restarle importancia a su comentario, el impacto fue inmediato. La indignación creció al recordar su participación en un cine que tradicionalmente ha sido criticado por la cosificación de las mujeres.

Sheinbaum responde

Tras haberse hecho viral el momento del actor, durante esta conferencia mañanera la presidenta de México respondió al actor, a quien aseguró que es una ama de casa muy orgullosa, y que este trabajo no debe ser visto como algo peyorativo.