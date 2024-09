'Una polémica más, una menos'; reaparece Adrián Marcelo

Ciudad de México.- El comediante mexicano Adrián Marcelo compartió el sábado un mensaje en redes sociales que dio de qule hablar.

"Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario", se lee en una publicación en X.

"Una polémica más, una menos", comentó el polémico exparticipante de "La Casa de los Famosos México".

Adrián Marcelo aseguró que pronto saldrá a las calles para continuar con su programa de YouTube "Radar". "Por donde sea, pero conmigo", agregó el influencer.