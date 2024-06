Tunden en redes a Shanik por decir que no le gustan los perros

Pepillo Origel y Shanik Berman estuvieron como invitados en el programa ‘Montse y Joe’ donde el conductor reveló que, en una ocasión, corrió a una periodista de su casa porque le pidió que sacara a sus perritos.

El presentador dejó en claro que no se arrepiente de su decisión, pues las personas que entran a su hogar deben estar conscientes que sus mascotas son como sus hijos.

"No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa. Primero están ellos", señaló el presentador.

Shanik Berman fue parte de la plática al mencionar que a ella no le gustaban los perros, y que ese sentimiento se originó en su infancia, debido a que sus padres le demostraban más afecto a sus mascotas.

"Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros", dijo la conductora.

Lo anterior generó polémica en redes sociales, donde los usuarios señalaron que las declaraciones de Shanik eran ‘exageradas’, incluso, hubo quienes mencionaron que ellos tampoco eran fan de tener animales en su casa, pero no se expresaban de esa manera sobre los mismos.