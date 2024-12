Tunden a Sofía Gascón por 'ser grosera' y humillar a conductor en show nacional

Ciudad Juárez.– Karla Sofía Gascón, quien ha ganado gran protagonismo a nivel internacional después de haber sido nominada a los Globos de Oro en su participación en el musical "Emilia Pérez", causó gran revuelo en las redes sociales luego de su aparición en la televisión nacional en su natal España, donde estuvo como invitada en el programa "El Hormiguero", conducido por Pablo Motos.

Aunque a principio todo transcurrió de manera normal, tomando en cuenta de la personalidad de Karla Sofía es directa y a veces explosiva, las cosas se fueron saliendo de control y se tornaron incómodas para ella, el conductor y el público cuando Gascón respondió molesta a algunas de las preguntas del conductor.

La pregunta que detonó la molestia de Karla fue sobre lo que ella pensaba en ser la primera trans nominada a estos premios, "La primera trans nominada, ¿qué significaría para ti? Preguntó Pablo, lo que desató la furia de la actriz.

"No me molan los adjetivos, entonces a lo mejor soy también la más alta. Es cierto que lo soy, una mujer transicionada (...) yo me he tenido que desarrollar en el odio de muchas personas, pero he llegado al mismo sitio, mi evolución personal, soy una mujer, los adjetivos me cagan un poquito. Si se utilizan para ensalzar los logros de una minoría que está socialmente marginada, te lo agradezco", comentó Gascón con su peculiar estilo, lo que tomó por sorpresa al presentador.

El comentario de la actriz rápidamente generó el aplauso del público, lo que desahogó un poco la tensión que se sentía en el foro. De inmediato en redes sociales muchos criticaron su actitud "soberbia" de la famosa, sin embargo, otros defendieron su postura, ya que señalan que años de luchas contra el odio y la discriminación terminaron por forjar su duro carácter.