Tunden a Karime por criticar el peso de Selenea Gómez; ofrece disculpas

Ciudad de México.– Karime Pindter estuvo en medio de las críticas, especialmente de los clubes de fans de Selena Gómez, después de que se volvió tendencia un comentario que hizo en contra del peso de la cantante estadunidense durante la emisión de uno de sus podcast. Situación que la llevó más tarde a ofrecer una disculpa pública.

La ex integrante de "La Casa de los Famosos" decidió romper el silencio luego de las duras críticas que recibió en redes sociales tras hacerse viral un fragmento de su podcast "Karime Kooler".

"Desde que creé Karime Kooler hace 3 años se ha convertido en un espacio en donde me han visto crecer de muchas formas, y lo sigo haciendo todos los días. Esta semana se hizo viral un clip de un episodio del año pasado, de hace varios meses".

Pindter admitió que aunque el tema del que hablaba en dicho podcast, era sobre la moda que ella no tenía derecho a hacer chistes, que catálogo como tontos, dirigidos a otra persona, en este caso Selena Gomez.

"Aunque el tema del capítulo fuera la moda, no me daba derecho a hacer los chistes tan tontos que escucharon. Yo he dicho que tomo 'ozempic' por mi resistencia a la insulina, tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido hacia otra persona".

Karime explicó que nunca intentó burlarse de la salud de Selena Gomez y mencionó que ella desconocía que la estrella estuviera enferma de lupus, por lo que reconoció que sus comentarios estuvieron fuera de lugar.

Pindter generó descontento en redes sociales y en los fanáticos de Selena Gomez, luego de realizar comentarios en su podcast sobre el peso y la apariencia física de la actriz.

“Amo cómo bufas a la Selena Gomez, a mí también me caga”, dijo Karime sobre Selena, y añadió “La verdad yo amo a Hailey Bieber... trae la percha”, comparándola con la esposa de Justin Bieber, ex novio de Selena.

Además, Karime dijo que Selena debería utilizar algún tipo de inyecciones o o someterse a cirugías para poder adelgazar: “La otra fodongona qué cree, qué pide... Eso qué tiene que ver (que esté enferma), mamacita, Ozempic, bypass. Y no me quieran cancelar, que yo he pasado por todo”.