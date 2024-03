Tú nos agrediste: Responde exesposa de Luis R. Conriquez

Karen Caro, exesposa del cantante Luis R. Conriquez, publicó en redes sociales capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con él y negó que haya sido la responsable de golpearlo, como denunció en redes sociales.

La mujer mostró en Instagram las conversaciones y colgó el siguiente mensaje: “Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado”.

Además, agregó una foto en la que aparece con un cabestrillo en su brazo y lo acusó de ser él quien la agredió. “Y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste”, añadió.

Calificó como “una burla” que el cantante de corridos tumbados haya comenzado a tener una relación sentimental con otra persona sin aún haber completado su proceso de divorcio.

Asegura que pronto publicará el video con las pruebas de lo que pasó: “Pronto les daré a conocer todo. Yo sí tengo videos de todo lo que pasó”, explicó.