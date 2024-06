Trueno rinde homenaje al hip hop en 'El Último Baile”'

Ciudad de México.- El rapero argentino Trueno sabe que es heredero de años de historia en el hip hop, pero también está interesado en crear nuevos capítulos como en su más reciente álbum “El último baile”, donde mezcla géneros como jazz, funk y dancehall para canciones originales.

Una de ellas es “The Roof is on Fire”, que representa el estilo de rap de la década del 2000, interpretado por artistas como Pharrell de The Neptunes. Para Trueno, la canción y su respectivo video son una forma de prender fuego a las reliquias del pasado. Reinventarse.

“Es el estilo de rap que más me gusta porque yo nací en los 2000”, dijo en entrevista en la Ciudad de México. “El hip hop cumplió 50 años, estamos proponiendo los próximos 50; era una manera irónica de decir ‘quemamos el pasado, pero para reinventarnos como el ave fénix’”.

El día de la entrevista, Trueno fue el encargado de lanzar la primera bola ceremonial del tercer juego de la serie de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol, entre los Diablos Rojos del México y el Águila de Veracruz, celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Practicamos, nunca había lanzado una pelota en mi vida, pero salió bastante bien por suerte”, dijo sonriente. “Entre el béisbol y el basket, para mí son los reportes más raperos que hay, así que me gusta”.

Previo a su lanzamiento, Trueno firmó autógrafos de los fans que se emocionaron cuando se acercó a las gradas, también posó para fotos con las mascotas de los Diablos Rojos, Rocco y Roccy. Incluso le regalaron un Dr. Simi, un muñeco de peluche de una cadena de farmacias que se ha convertido en una especie de trofeo para artistas extranjeros en México.

“No me lo esperaba, la verdad es que estoy muy agradecido con la fanaticada de los Diablos”, señaló.

Trueno, quien se ha presentado exitosamente en festivales mexicanos como Ceremonia y Vive Latino, planea volver más adelante en el año con una serie de conciertos en septiembre.

“México va a ser uno de los dos o tres países que tienen la gira más grande”, adelantó.

Por ahora los fans pueden disfrutar de las canciones de “El último baile”, como “Rain III”, en la que hace lujo de sus habilidades con un rapeo super rápido.

“Esta vez le dimos metralleta, antes rapeábamos más despacio, esta vez con sentimiento y rápido”, dijo. “Es para mí un espacio un poco íntimo, el tema donde más escribo como desde la persona y desde los problemas más carnales y más naturales que tenemos todos”.

“Rain III”, al igual que “Pull up!” y “Plo Plo!”, remite a estilos retro como el soul y el dancehall. “Ohh Baby” es más cercana a la música disco e incluye coristas. “Cuando el bajo suena”, tiene una base de house electrónica. Es el primer disco sin colaboraciones de Trueno tras “Arevido”, “Bien o mal” y el EP “Trueno”. En la producción, contó con la participación de Tatool y Brian Taylor, Víctor Martínez y Pablo Drexler.

“Como es un disco sin colaboraciones”, dijo, “Lo que tratamos de hacer fue fusionar la máxima cantidad de personas dentro de una canción: coristas, músicos, en algunos de los temas hay artistas y leyendas que me hicieron los apoyos”.

Una de estas leyendas es el jamaiquino Sean Paul en “Pull Up!”.

“Tratamos de darle unos featurings subliminales”, dijo. “Este disco se dio natural y siempre hicimos las canciones enteras y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos todas las canciones listas y me parece lindo también”.

“Night” es una mezcla de jazz con trap. En “Real Gangsta Love”, incluye algo de reggae y R&B. El álbum tiene también referencias a artistas y canciones emblemáticas del hip hop.

“Cada canción tiene como una influencia de un género musical que estuvo dentro de la cultura del hip hop; el jazz es una de ellas”, dijo. “Para cada trabajo que me propongo, para cada obra, me instruyo, estudio mucho, más que nada la cultura se trata de conocimiento. Mucho de estudio hubo ahí y siempre es aprender de los mejores y de los primeros y de tratar de seguir ese camino”.

“Y también lo bueno de tener tantos géneros dentro de la cultura del hip hop es que te permite expresar un montón de sentimientos, nostalgia, amor, desamor, fiesta, protesta, celebración; en el disco pude explayar muchas versiones de mí”, agregó.

“Plo Plo!” tiene un verso dedicado al barrio popular bonaerense de La Boca. “Yo soy de La Boca desde la cuna hasta la tumba”, dijo orgulloso.

Trueno nació el 25 de marzo de 2002, meses después del Corralito, que desató más de dos décadas de crisis económica en Argentina. Prácticamente, toda su vida ha transcurrido en ese ambiente al que ahora se suma el presidente Javier Milei, libertario de extrema derecha, quien ha impuesto duras medidas para tratar de controlar la inflación.

“Creo que es poco tiempo de presidencia para dar una opinión, lo único es que yo soy una persona que está totalmente en contra de la dictadura y no me olvido de lo que pasó en Argentina, ni en ningún país de Latinoamérica”, dijo. “Eso me parece que es clave, no olvidárselo, nunca más ni olvido ni perdón a la dictadura”.