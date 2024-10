Travis Kelce quiere hacer carrera como actor o presentador

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Travis Kelce interpreta a un enfermero coqueto y arrogante en la serie de FX “Grotesquerie”, tuvo un cameo en “Happy Gilmore 2” y presenta un nuevo programa de juegos. Si Hollywood lo llama, aceptará la reunión, con una salvedad: el futbol es lo primero.

“Todavía me encanta venir a trabajar, ponerme a trabajar y perseguir campeonatos”, dijo el ala cerrada de los Kansas City Chiefs por Zoom. “Eso es lo que siempre soñé con hacer. Pero fuera de temporada, me gusta experimentar un poco”.

Quiere ver dónde se siente más cómodo y agrega: "Creo que me verán seguir encontrando mi camino".

El 16 de octubre, Kelce debuta como presentadora de “¿Eres más inteligente que una celebridad?” en Prime Video. Los concursantes adultos responden preguntas de nivel elemental mientras celebridades como los comediantes Ron Funches y Nikki Glaser, el miembro del elenco de “Vanderpump Rules” Lala Kent o el exjugador de futbol Chad “Ochocinco” Johnson ayudan con la respuesta. La pregunta final es de sexto grado y vale 100 mil dólares.

De niño, Kelce solía ver concursos con su hermano mayor Jason, excentro de los Philadelphia Eagles. Eran grandes fanáticos de “Double Dare” y “Legends of the Hidden Temple” de Nickelodeon, además de clásicos como “Family Feud” y “Price is Right”. “Cuando llegó el momento de ver Jeopardy!”, dice que su padre, Ed, “robó el control remoto y se apoderó de la habitación”.

En una entrevista, Kelce habló más sobre el programa, su primer amor, el futbol, ​​pero lo siento, Swifties, no habló de su relación con Taylor Swift. Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cuál fue la parte más difícil de presentar un programa de juegos?

Kelce: Controlar la atmósfera fue probablemente el mayor desafío. Hay que asegurarse de que todos entiendan las reglas y su papel en el juego.

AP: Estás acostumbrado a jugar al futbol con mucha energía. Hay que esperar mucho para empezar y las tomas se repiten. ¿Fue un desafío el cambio de ritmo?

Kelce: Es un mundo completamente diferente, al 100 por ciento. Tuve que elegir cuándo tomar cafeína. Normalmente, la tomo por la mañana y sigo bebiendo, pero tuve que distribuirla a lo largo del día para tener la misma energía durante todo el día.

AP: ¿Has visto ya alguno de los episodios? Si es así, ¿qué te ha parecido?

Kelce: Definitivamente lo veré, pero en realidad me da mucho miedo verme en situaciones como esta, pero lo enciendo para autocriticarme. Soy mi peor crítico. Solo puedo ver lo malo que hago en cualquier cosa, incluso en el campo de futbol.

AP: ¿Qué tema del programa te resultaría más difícil?

Kelce: Hay una materia de astronomía. No sabía nada sobre eso y todavía no lo sé. Además, ni siquiera sabía que se enseñaba en la escuela primaria.

AP: Eres copresentador de un podcast popular con tu hermano. ¿Ese éxito te ha dado más confianza como personalidad, por así decirlo?

Kelce: Siempre he sido genuinamente yo misma. Creo que eso lo heredé de mis padres y de mi educación. Simplemente hay que tener confianza en uno mismo, saber que se vive según una buena ética, una buena moral, un buen juicio y cosas así. También me divertí mucho presentando “SNL” hace unos años y creo que eso me catapultó a donde estoy ahora.

AP: ¿Qué celebridad te gustaría ver en “¿Eres más inteligente que una celebridad?”

Kelce: Mi hermano Jason sería un gran actor en este programa. Sin duda, si hay una persona que recomendaría para este papel, es Jason. Se divertiría y daría respuestas creativas incluso si no supiera la respuesta real.

AP: Pregunta de futbol. ¿Alguna vez quisiste jugar en otra posición que no fuera la de ala cerrada?

Kelce: Soy un mariscal de campo de corazón. Ya no puedo lanzar, pero me encantaba tener el balón en mis manos en cada jugada. A lo largo de mi carrera, descubrí que la posición de ala cerrada se adapta mejor a mi capacidad atlética y a mi mentalidad. No soy un tipo al que le guste vivir con muchas reglas o tener muchos parámetros y eso es necesario para ser mariscal de campo.