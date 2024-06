Tras nuevo look, Peso Pluma revela que su mullet ‘fue un error’ de su estilista

Algo que sin duda caracterizaba el estilo de Peso Pluma era su corte de cabello, pero el cantante hace unos días le dijo adiós a su atrevido corte mullet y lo cambió por un estilo más conservador que deja al descubierto su rostro y que incluso resalta sus facciones.

Reveló en entrevista con Jimmy Fallon, que su corte de cabello en ese estilo, en realidad se trató de un error. Según lo dicho por famoso el estilista que le estaba cortando el cabello se equivocó y se lo dijo, pero él no creyó que estuviera mal hecho, así que se lo dejó por los próximos años.

"De hecho pasó por error. Una vez me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video a principios de mi carrera. El peluquero simplemente estaba haciéndolo mal, y cuando me miré en el espejo no me pareció tan mal, así que me dejé así el corte y le gustó a muchas personas", explicó.