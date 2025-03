The Rasmus vuelve a México; anuncia 3 conciertos en el país

Ciudad de México.– La banda findalndesa The Rasmus, famosa en la primera década del 2000 por temas como "In The Shadows", anunció su regreso a México con tres conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Con más de cinco millones de discos vendidos a nivel mundial, The Rasmus dejó un legado único en la música. Su quinto álbum, “Dead Letters”, rompió récords al obtener ocho certificaciones de oro y seis de platino, consolidándose como una de las producciones más emblemáticas del grupo.

El grupo también anunció el estreno de su nuevo sencillo, “Creatures of Chaos”, disponible a partir del 28 de marzo en todas las plataformas.

La visita de la banda europea forma parte de su "Weirdo Tour", el cual promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos, quienes tendrán la oportunidad de revivir clásicos y de disfrutar su más reciente propuesta.

Cortesía

La banda liderada por Lauri Ylönen visitará dos estados y la capital mexicana.

Auditorio Telmex en Guadalajara: 10 de diciembre.

Auditorio Banamex en Monterrey: 12 de diciembre.

Velódromo Olímpico en Ciudad de México: 13 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles en preventa Banamex a partir del 27 de marzo, y un día después directamente en las taquillas de los inmuebles o a través de la boletera Ticketmaster.