'The Goat' es apenas la punta del iceberg para el grupo Marca Registrada

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

En su camino desde su debut en 2014 Grupo Marca Registrada ha lanzado más de una veintena de álbumes y se ha cimentado como una de las agrupaciones de música regional mexicana más conocidas del momento. Para su vocalista, compositor y acordeonista, Fidel Castro, esto apenas es el comienzo.

En “The Goat”, su más reciente álbum, mezclan corridos e instrumentación clásica con un poco de música electrónica y hip hop.

“Quise salirme de lo trillado e irme por mi camino”, dijo Castro. “Lo eléctrico (electrónico) nos sacó de un bajón que traía Marca Registrada. Yo siempre estoy buscando como seguir evolucionando, es una evolución, pero es el principio de algo grande. Es la punta del iceberg del plan que traigo yo, es un plan muy grande musical”.

En el álbum tiene invitados como Oslin Romero, Angel Cervantes, Octavio Cuadras, Bocho Ramos y Auriel Gaxiola que, en su mayoría son músicos más jóvenes que Castro, de 29 años.

“Como a mí no me ayudaron a impulsarme cuando estaba más morro (joven), por así decirlo, es lo que estoy haciendo con muchos artistas jóvenes, dándoles exposición a su música porque es muy buena, la verdad”, dijo Castro.

A algunos los conoció por internet, otros llegaron por amigos en común. Con Cuadras había lanzado previamente “Bling Bling”, en la que también canta Maluma.

“A Juancho le encanta lo que es el regional mexicano”, dijo sobre el astro colombiano. “Le encanta colaborar con artistas mexicanos”.

Este año Marca Registrada lanzó una versión de “Andar Conmigo” de Julieta Venegas con la artista mexicana. “Con eso yo me gané el premio mayor, Julieta la neta (verdad) es de otro nivel y siempre quise colaborar con ella”, dijo Castro. “La escucho desde que estaba niño y yo se lo dije en persona, muy linda conmigo y con todo el equipo. Fuimos a Argentina con ella y nos trató super bien”.

Castro es el único músico de su familia por ahora, aunque le ilusiona pensar que podría ser una inspiración para futuras generaciones. Es originario de Culiacán, en el estado norteño de Sinaloa. “En Sinaloa es la cultura que se da, o eres otra cosa que no es legal o eres músico y la verdad a mí nunca me ha gustado lo ilegal”, dijo, sobre cómo empezó a interesarse por el arte.

La banda la completan el baterista Luis Fernando Medina, el bajista Fidel Jiménez y el corista y guitarrista Ángel Mondragón. Entre otros de sus lanzamientos destacan “Di que sí”, con Grupo Frontera, “El rescate” con Junior H.

En la introducción de “The Goat”, Castro rapea que no tiene premios Grammy ni Billboard. “Es algo muy grande un Grammy o un Billboard, pero el premio más grande es la gente”, dijo. “No tengo Grammys, no tengo Billboard, pero sí tengo mucha gente que me apoya y está viralizando mis videos, entonces el premio más grande ya lo tengo”.

“Torai” es otro de los temas en los que Marca Registrada experimenta con música electrónica. Es un tema para salir al club compuesto entre Castro, Cuadras, Ramos, Victor Osiel Romero y el productor Manuel Hiram Orozco Mora.

“El futuro ya está aquí”, dijo Castro. “Hay que estar al tanto de la evolución”.

Actualmente, Marca Registrada está en su gira The Goat, en la que han incluido un show de drones en sus conciertos ante miles de asistentes. Sus próximas fechas serán en Palm Desert, Reno, Hidalgo y Fresno en Estados Unidos.

Castro tiene una residencia en la playa de Mazatlán, Sinaloa, cerca de donde tocan las bandas que recientemente fueron criticadas por visitantes extranjeros, por considerarlas ruidosas, pero son defendidas por mexicanos que las consideran un símbolo distintivo de esta locación.

“Si te quieres ir a relajar sin banda vete a Bora Bora o vete a otra playa, a Hawái, pero Mazatlán es fiestero y es el corazón de Mazatlán la banda”, dijo Castro.