Thalia revela por qué discutió con Becky G

Thalía, la célebre cantante y actriz mexicana, en los últimos días se ha visto nuevamente envuelta en una polémica que ha encendido las redes sociales. Todo comenzó cuando se filtró un video en el que presuntamente sostenía una acalorada discusión con la también cantante Becky G, esto durante la conducción de los Latin American Music Awards.

Thalía decidió abordar el asunto directamente, por lo que de una vez por todas rompió el silencio a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, en dicho clip la también actriz explica lo que realmente sucedió durante aquel momento que captó la atención de todos.

Según Thalía, la discusión no fue más que un malentendido, pues ambas artistas estaban hablando sobre los problemas técnicos que Becky G experimentó durante su presentación, específicamente con sus zapatos, que resultaron resbaladizos en el escenario.

"De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros 'performances'. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo 'es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado', entonces yo le digo 'por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar', eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos".

"Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien", concluyó Thalía.