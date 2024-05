Nodal habla por primera vez sobre los daños que le dejó Belinda; ¿qué dijo?

Como pocas veces a ocurrido desde que Nodal anunció el rompimiento con Belida, el cantante sonorense abrió su corazón y se sinceró sobre el terrible "daño" que le provocó la relación con la cantante española. Fue durante una entrevista para el programa "Aquí y Ahora" donde el intérprete de "No te contaron mal" compartió las heridas que le dejó esta relación y las lecciones que aprendió.

"Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿me entiendes? Ya entendí que nunca más volver a hacer", expresó Nodal, reflejando un proceso de introspección y aprendizaje personal tras la ruptura.

Ante la pregunta del periodista Jorge Ramos sobre cuáles fueron las situaciones que no quiere volver a vivir, el cantante de regional mexicano se limitó a decir: "que no repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea, no volverlos a repetir jamás en la vida". Sus palabras sugieren un deseo de evitar errores pasados y crecer a partir de esas experiencias.

La experiencia con Belinda marcó un antes y un después en la vida de Christian Nodal, quien ahora parece enfocado en no repetir los errores del pasado y en construir un futuro más sólido tanto personal como profesionalmente. Sobre todo ahora que ya se convirtió en papá.