Tensiones y Revelaciones en la Quinta Gala de Eliminación de LCDLF

Ciudad de México.- La Quinta Gala de Eliminación del reality show de Televisa “La Casa de los Famosos” estuvo marcada por intensos enfrentamientos y revelaciones entre los nominados y sus compañeros. Los cuatro nominados se enfrentaron al posicionamiento, donde escucharon las verdades de sus compañeros.

Agustín vs Arath: Arath acusó a Agustín de ser “el protegido de Televisa” y afirmó que solo estaba en el reality gracias a su amigo Nicolla. Esta declaración encendió la tensión entre ambos.

Karime vs Sabine: Karime expresó su lealtad a Mar y criticó a Sabine por no integrarse con el grupo. “Te creen débil y te he visto mal viajada; mi amistad y ayuda ha sido sincera”, dijo Karime, dejando claro su descontento.

Sian vs Arath: Sian, visiblemente afectado, le dijo a Arath que lo consideraba un amigo, pero que esta semana se sintió traicionado. “Afortunadamente escapé; empatizo con hacer las maletas, pero nosotros vamos por los lobos”, comentó Sian, mostrando su decepción.

Arath responde a Sian: Arath no se quedó callado y criticó a Sian por salvarse a sí mismo y nominar a Sabine. “No es de hombres. Es de hombre probarse, saberse fuerte y defender a esa víctima”, dijo Arath, cuestionando la lealtad de Sian.

Gala vs Agustín: Agustín Fernández reclamó a Gala Montes por besarlo para darle celos a Gomita. “Hablé con Karime de ti y lo que me dijiste me sentí usado porque lo haces para molestar a Gomita”, expresó Agustín. Gala respondió con firmeza: “Si te besé es porque quise”.

Briggitte vs Sabine: Briggitte explicó que nominó a Sabine porque la veía débil y no tan energética. “Creo que te tomas las cosas un poquito personales”, dijo Briggitte, justificando su decisión.

Gomita explota contra Gala: tras recordarle los videos en donde le dijo que la habían humillado a nivel nacional, le dolió muchísimo. “En la fiesta cuando quitaste a Agustín y me llamaste 'perra' me dolió", dijo Gomita.

La gala estuvo llena de emociones y dejó claro que las tensiones dentro de la casa están al máximo. Los nominados ahora esperan la decisión del público, que determinará quién será el próximo en abandonar la competencia.