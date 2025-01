Temo por mí y mi hijo; Maya acusa a Santa Fe Klan de poner a su hijo en peligro

Ciudad Juárez.– Santa Fe Klan llamó la atención de los medios ayer después de que compartió a todos sus seguidores que su expareja, Maya Nazor, no le permitía ver a su hijo Luca, situación que lo tenía preocupado, pues aseguró que no dejaba que el pequeño conviviera con su familia y solo lo estaba usando para sacarle todo el dinero que podía.

"Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día, ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste", expuso.

Sin embargo, tras la viralización de las publicaciones del famoso cantante mexicano, Naya Nazor salió a defenderse en un video publicado en sus redes, en donde aseguró que él tiene todo el derecho a verlo, pero también resaltó que no ha cumplido con los acuerdos que tuvieron cuando se separaron.

Y es que, según la influencer, el joven originario de Guanajuato no ha cumplido con sus obligaciones como padre al tener ya varios meses sin pagar la pensión alimenticia. Además, aseguró temer por la seguridad propia y de su hijo, ya que está exponiendo a Luca a serios peligros al ir con amigos que llevan armas, y que, afirmó, no cuentan permisos para portar con ellas.

"Así viene siempre, con mil hombres armado a ver a su hijo que ni siquiera tiene permiso de portación de armas. Solo uno o dos, lo hace para meterme miedo y exponiendo al niño".

La famosa influencer también acusó al cantante de ejercer violencia económica; sin embargo, reiteró que ella no necesita la pensión y lo único que le interesa es defender a su hijo para protegerlo de todo tipo de abusos.