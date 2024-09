'Te estoy avisando'; Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre

Adrián Marcelo volvió a amenazar a Arath de la Torre después del enfrentamiento que tuvieron en el posicionamiento. El comediante enfureció contra el actor una vez que llegaron a la casa y no perdió la oportunidad de encararlo, pero esta vez sus palabras subieron de tono.

"No es amenaza pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando".