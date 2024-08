Taylor Swift califica de 'devastadora' la cancelación de sus conciertos en Viena

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Londres.- Dos semanas después de que los organizadores cancelaran los conciertos de Taylor Swift en Viena en medio de un frustrado complot terrorista, la cantante emitió su primera declaración sobre las cancelaciones.

“La cancelación de nuestros shows en Viena fue devastadora”, escribió en un comunicado publicado en Instagram el miércoles. “El motivo de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa porque mucha gente había planeado asistir a esos shows”.

Agradeció a las autoridades —“gracias a ellas, estábamos de luto por conciertos y no por vidas”, escribió— y dijo que esperó para hablar hasta que concluyera la etapa europea de su Eras Tour para priorizar la seguridad.

“Déjenme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que al hacerlo podría provocar a quienes quieran dañar a los fanáticos que vienen a mis shows”, escribió.

A raíz de las cancelaciones, los representantes de Swift no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press y otras organizaciones de noticias y sus páginas de redes sociales quedaron inactivas.

“En casos como este, el 'silencio' es en realidad una muestra de moderación y de esperar a expresarse en el momento adecuado. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea de forma segura y puedo decir con gran alivio que lo logramos”, añadió.

El organizador del concierto, Barracuda Music, había dicho que canceló la gira de tres noches en Viena que habría comenzado el 8 de agosto porque los arrestos realizados en relación con la conspiración se produjeron demasiado cerca de la hora del espectáculo. Las autoridades dijeron que un sospechoso de 19 años había planeado atacar a los espectadores fuera del Estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros, con la esperanza de "matar a la mayor cantidad de personas posible". Las autoridades austriacas dijeron que parecían haberse inspirado en el grupo Estado Islámico y Al Qaeda.

El sospechoso y otro joven de 17 años fueron detenidos el 6 de agosto, un día antes de que se anunciara la cancelación de los espectáculos. Un tercer sospechoso, de 18 años, fue arrestado el 8 de agosto. El abogado del joven de 19 años dijo que las acusaciones eran "exageradas en el mejor de los casos" y sostuvo que las autoridades austriacas estaban "presentando esto de manera exagerada" para obtener nuevos poderes de vigilancia.

Decenas de miles de Swifties de todo el mundo viajaron a Viena para los conciertos.

La publicación de Swift en Instagram también conmemoró el final de la etapa europea con un homenaje a sus cinco noches en el Estadio Wembley de Londres, lo que, según ella, influyó en su decisión de esperar para hablar y, en última instancia, "se sintió como una hermosa secuencia de sueños".

“Decidí que toda mi energía tenía que destinarse a ayudar a proteger al casi medio millón de personas que iban a ver los espectáculos en Londres”, escribió al día siguiente de su último concierto en Wembley. “Mi equipo y yo trabajamos codo a codo con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días para lograr ese objetivo”.

Los shows en Londres, la siguiente parada programada después de Viena, también llegaron poco después de un apuñalamiento en una clase de baile con temática de Swift que dejó tres niñas muertas en el Reino Unido. En una declaración emitida después del ataque de Southport, Swift dijo que estaba "completamente en shock" y "completamente perdida sin saber cómo transmitir mis condolencias a estas familias". Los medios de comunicación informaron que Swift se reunió con algunos de los sobrevivientes detrás del escenario en Londres.

La gira que batió récords estará en pausa hasta octubre, cuando se reanudará en Miami.