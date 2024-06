Susana Zabaleta responde a críticas por relación con un hombre 30 años menor

Aunque durante varios meses Susana Zabaleta y Ricardo Pérez intentaron mantener su romance alejado de los reflectores, pronto la noticia se confirmó generando gran alboroto en redes sociales.

La química entre el comediante, de 29 años, y la actriz, de 59, es evidente y así lo presumieron en un video compartido por Zabaleta en su cuenta de Instagram donde muestran detalles de sus románticas vacaciones en la playa.

“Imagínate si me molestaran. Estar dándole gusto a la gente no está padre, lo que sí es que si tienes un tesoro tan grande hay que blindarlo. Yo creo que está padre como nos dicen, Ricaleta, está bonito, y está bonito que nos llevemos bien; está bonito demostrarle al mundo que también te puedes seguir enamorando no importa la edad que tengas”, respondió