Sufre César Bono inmovilidad en varias partes de su cuerpo

Ciudad de México.- El actor César Bono, famoso por su papel de Frankie Rivers en "Vecinos", ha preocupado a sus fans por su estado de salud, ya que informó que tiene problemas de movilidad.

Esta situación se da luego de que ha sufrido varios infartos cerebrales.

Durante una entrevista para "De Primera Mano", el histrión habló sobre su estado de salud y los problemas de movilidad que padece.

Bono dijo que se encuentra bien de salud e incluso de su cerebro, pero lo que lo aqueja es que tiene problemas de movilidad.

"Fíjate que bien de salud, con los problemas de movilidad desde que tuve el accidente cardiovascular, pero en cuanto a la salud, bien; en cuanto al cerebro, bien, bendito sea Dios, trabajando", expuso César Bono.

El actor mexicano no dio detalles sobre qué tipo de problemas de movilidad presenta, pero dentro de todo destacó que está bien.

"Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo", mencionó el famoso. para TVNotas.