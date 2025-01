Soy tu patrona; Gomita explota vs sonidistas y abandona su show

Ciudad Juárez.– Gomita, exparticipante del reality "La Casa de los Famosos México", causó polémica en las redes sociales por su manera de comportarse con su personal durante una de sus presentaciones, en donde está acompañada de su hermano Lapizito.

En el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede observar a la joven regañando a su equipo de sonidistas después de que no pusieron la canción que ella esperaba y que había estado ensayando por varios meses.

"Es la última oportunidad, quiero que me pongas una canción a mí; la que ensayé hace tres meses. Si no me la pones, no te vas tú, me voy yo, estás advertido", dijo al inicio del audiovisual Gomita al personal de audio del evento.

Señalando con su dedo y con una postura tajante, Gomita agregó: "Quiero que le pongas una canción a Gomita, tu patrona", lo que hizo que los asistentes comenzaran a gritar llenos de euforia.

Fue en ese instante en el que el personal de audio decidió poner la canción "De nada", de Beto Castillo, tema que en la película Moana es interpretada por Maui, lo que provocó la furia de la joven y salió enfadada del escenario.

Lejos de que el público reaccionara en apoyo a Gomita, muchos comenzaron a gritas fuera, y deseándole que le fuera muy bien.