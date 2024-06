¿Son amigas personales? Belinda emocionada por respuesta de Céline Dion

Ciudad de México.- La cantante Belinda, compartió un especial momento con sus seguidores, al descubrir que Céline Dion, su cantante favorita, conoce su existencia.

La emoción surgió cuando Céline Dion compartió una historia de Instagram de Belinda, quien había expresado su amor y admiración por la artista canadiense.

"Ay no, me muero. Céline Dion, gracias por existir, has sido mi mayor inspiración, la mejor cantante del mundo". Belinda, claramente conmovida, también gritó eufórica al ver la respuesta de Dion, quien agregó un emoji de corazón a la historia replicada.

Este gesto de Céline Dion fue un momento especial para Belinda, quien ha mencionado en varias ocasiones que la legendaria cantante es su mayor inspiración y la razón por la que se convirtió en artista.