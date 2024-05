¿Síndrome de Estocolmo? Laura Zapata revela si se enamoró de sus captores

Laura Zapata estuvo en la alfombre roja en el estreno del remake de "El extraño retorno de Diana Salazar", donde aprovechó su breve encuentro con la prensa para hablar sobre su terrible experiencia que vivió cuando fue secuestrada hace algunos años, y es que algunos rumores apuntaban que supuestamente la actriz se enamoró de uno de sus captores y que incluso hubo una relación.

"No, no, se enamoró, y Ernestina, que es la otra persona que estuvo secuestrada conmigo, ella es la que narra, que ese secuestrador al que llama, en su pasquín que escribe, Romeo, no, no, conmigo no, a mí me trataron de ‘señora’, y de ‘¿qué necesita usted?’", explicó la actriz.

Cuando un reportero le preguntó sobre el Síndrome de Estocolmo, Zapata respondió:

“No, yo no, yo no me enamoré, yo salí a luchar para salvar la vida de Ernestina, y afortunadamente, gracias a Dios, la pude sacar de ese infierno, pero ella se quedó y sucedieron cosas que conmigo no sucedieron, que yo no soy testigo, y que a mí no me pasaron”.

Zapata también negó que la declaración de uno de sus captores, de nombre Abel, se refiriera a ella. Abel, antes de suicidarse, rechazó haber abusado de una de las hermanas de Thalía, sugiriendo que hubo una relación consensuada.

"Se referían a la otra señora, yo salí a salvar y a rescatar a Ernestina, cuando ella salió, me dijo ‘me violaron, me golpearon, me dejaron sin comida’, y bueno, ahora sí que yo no estaba, yo no fui testigo, yo no estuve presente, pero no era yo. Es más, ella en su libro ‘Líbranos del mal’, que para mí es un pasquín, ella relata cómo llegaba el famoso Romeo a ponerse un chicle, a hacer… una cosa fuera de cualquier tipo de norma".

De acuerdo con expertos, el síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico paradójico en el que se desarrolla una vinculación afectiva entre rehenes y captores.