Sin pelos en la lengua: Gala Montes reacciona a canción de Gomita

Ciudad de México.- El reality "La Casa de los Famosos México" sigue generando controversia incluso después de su final. Araceli Ordaz, conocida como Gomita, estrenó recientemente su canción "Puro Team Gomita", en la que lanza indirectas a excompañantes del show, incluyendo a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

En el video, se observa una clara parodia de estas famosas, junto con otras indirectas hacia más participantes, con la colaboración del polémico Adrián Marcelo.

Gala Montes no tardó en reaccionar y en transmisión en vivo, criticó la nueva canción de Gomita. Aunque Montes evitó mencionar el nombre de Gomita directamente, dejó claro que sus comentarios iban dirigidos a la exintegrante del "Cuarto Tierra", un grupo muy controversial del reality.

“No me imagino producir un video para tirar odio… Se entiende por qué hay gente que, desafortunadamente, hizo las cosas muy mal y les debe de estar yendo muy mal. Lo entiendo porque si yo fuera ellos, también me pondría a hacer eso porque, pues, talento no hay… tienen que hablar de mí para comer”, dijo.

Montes señaló que estas estrategias buscan captar atención mediática en lugar de basarse en talento genuino. Criticó la falta de creatividad y originalidad en el proyecto musical de Gomita, calificando su enfoque como "el camino fácil".

Las declaraciones de Montes generaron un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aplauden su postura de promover el talento genuino y el trabajo duro, otros ven sus comentarios como un ataque indirecto hacia Gomita y sus seguidores.