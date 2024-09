Sian encara a Arath por decirle 'poco hombre' y exige disculpas

Ciudad Juárez.- Durante la gala del robo de salvación Arath de la Torre, quien logró arrebatar esta ventaja a Agustín, sorprendió a todos al salvar a Gala de la nominación, momento en que aprovechó para dar un discurso, en el que expuso que debía ser congruente con su decisión, pues en el pasado llamó poco hombre a Sian por salvarse a sí mismo y no a sus compañeras Gomita o Mariana.

"Tengo que ser congruente, le llamé poco hombre a Sian, me subo a la placa para que Gala Montes siga cumpliendo sus sueños", dijo el actor.

Después de conocer la decisión de Arath de la Torre, Sian, uno de los nominados tuvo una plática con Gala Montes y le explicó que se sintió bastante ofendido que fuera tachado como "poco hombre" después de ganar la salvación y quitarse de la placa de nominados.

En la plática el actor de telenovelas aseguró que las palabras de Arath de la Torre no son correctas ya que nunca ha ofendido a una mujer. Dijo que el conductor del "programa Hoy" es una persona bastante influyente, por lo que sus señalamientos le pueden causar problemas.

Ante esta situación Sian Chiong dijo que unas disculpas frente a frente no son suficientes para él, lo que necesita es que Arath de la Torre se disculpe públicamente hacía su persona y explique que el señalamiento lo hizo por una estrategia dentro de "La Casa de los Famosos México".

"No me valen unas disculpas a mí, me valen unas disculpas públicas. Que la gente sepa que lo hizo por una estrategia", dijo el actor.