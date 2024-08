'Si esto es una burla no vuelvo'; director de 'La Academia' abandona programa

Ciudad Juárez.– Héctor Martínez, director de "La Academia", reaccionó muy molesto frente a la nueva sección del programa "Camino a la Fama", conducido por Ferka y Ricardo Casares. Su enojo llegó a tal grado que prefirió dejar a los conductores mientras abordaban la nueva sección titulada "La filosofía confusiana", donde retomaban alguna de las frases del director de la escuela para hacer burlas.

Tras ver la cortinilla de la sección, el director del reality show dijo: "Si me invitan a burlarse de mí...".

Pero Vanessa Claudio intervino: "No, queremos saber la sabiduría de Héctor Martínez con sus frases celebres".

"Si esto es algo que sale de contexto, yo los dejo. Está bien que entretengan, pero me voy", advirtió Héctor.

"Jamás nos hemos burlado de usted, usted lo sabe", afirmó Ricardo.

El encargado de preparar a los 'academicos' también manifestó su disgusto por una foto que usaron para la cortinilla: "Esto es una locura. Además, ¿esa foto qué?".

"Tiene razón, están usando su imagen. Si no le gusta, se cambia", comentó Ricardo. El director insistió en su postura: "Si esto es una burla, me voy y no vuelvo a este programa".

Ante la nueva amenaza, Casares dijo: "No nos haga eso, porque por contrato está obligado".

Entonces, en el programa presentaron la primera "filosofía" del director: una frase que dijo durante una de sus clases, "El escenario a partir de este momento es parte de su cuerpo".

Tras ver este fragmento, Vanessa dijo: "Queremos saber cómo el escenario es parte de mi cuerpo, yo quiero sentirlo también". "O quiero saber qué parte del escenario soy", añadió Ferka. Tras estas burlas, Héctor Martínez dijo "Bueno", hizo una seña de V con sus manos y salió del foro.