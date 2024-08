Shanik Berman y Marco Antonio Regil se enfrentan en programa en vivo

Ciudad de México.- La periodista Shanik Berman y el conductor Marco Antonio Regil se enfrentaron en un programa en vivo luego de las declaraciones de la mujer en el programa "La Casa de los Famosos".

Esta situación se dio luego de que Shanik habló sobre la relación del conductor con su madre. La periodista dijo que Marco Antonio Regil no se había casado por la sobreprotección de su mamá, e incluso ella llegó a presentarlo como "su novio".

"Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito y la mamá le decía 'tú eres mi novio', entonces lo presentaba él es mi novio él es mi pareja...", comentó Berman hace unas semanas.

Ahora, Marco Antonio Regil la confrontó en su programa en Radio Fórmula, y lejos de retractarse o explicarse, ella defendió su postura.

"Te dolió, pero no te pido perdón por haberlo inventado. Yo creo que cuando alguien da una entrevista y está grabada y publicada, ya se puede repetir. Pienso que ya no es un secreto", explicó Shanik Berman.

Regil dijo que las declaraciones que hizo no eran nuevas ya que él mismo ha compartido sus experiencias en podcasts y conferencias. Es entonces que la comunicadora recordó que en 2017, el conductor de televisión comentó que había estado sin pareja durante ocho años y que su mamá lo trataba como "un maridito".

Marco Antonio Regil reclamó que Shanik usara las experiencias de su infancia a favor suyo, y que fuera de contexto eso podría verse como un chisme malintencionado.

"Lo que te quiero decir es que me dolió y que la relación con mi mamá, que llegue un periodista y me ponga un micrófono en la boca y me diga '¿es verdad que tú tuviste complejo de edipo y que estabas enamorado de tu mamá y que no la dejaste casar?' es como de ¿qué es esto?... Yo solo te quería decir que me dolió, me lastimó y que lo sepas porque si hay consecuencias cuando dices cosas así y en 'La Casa de los Famosos'", dijo el conductor.

Shanik, aunque no se disculpó, charló de forma condescendiente con él y comentó que "Ya quisiéramos todos tener un hijo tan increíble como tú".