'Se ve muy demacrado'; captan a Bisogno en restaurante y preocupa a fans

Ciudad de México.– Daniel Bisogno volvió a ser captado de manera pública en un restaurante de la Ciudad de México en compañía de su hija y quien fuera su esposa, sin embargo, su semblante dejó preocupados a muchos de sus seguidores, pues no ha estado pasando por sus mejores momentos luego de su trasplante de hígado.

Fue el programa de espectáculos y farándula "En Shock" quienes difundieron una fotografía de la reaparición pública de Bisogno en el restaurante Humertos ''El Yucawach'' de la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con Jorge Carbajal, el conductor de "Ventaneando" lució "super delgado y super chupado"; además, detalló que "todo el tiempo se le vio como encorvado, como si algo le molestara en la espalda, la cintura o algo así".

El periodista de espectáculos también mencionó que "El Muñe" "casi no hablaba" y era notorio que "se sentía incómodo"; mientras que "la que se la pasaba hable y hable, come y come rete a gusto era la señora" Cristina.

Tras mostrar las fotos en donde se ve a Bisogno con una gorra azul y una chamarra café, El Filip mencionó que, desde su perspectiva, Daniel aún no se veía tan repuesto.

El detalle del refresco fue tema de conversación en el programa, pues los presentadores se cuestionaron si el famoso ya podía ingerir ese tipo de bebidas debido a sus problemas de salud.

Ver a partir del munito 2:09:00