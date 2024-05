Se siente Eiza González menospreciada por los mexicanos

Ciudad de México.- Durante la pasada ceremonia de la Met Gala, la actriz Eiza González declaró sentirse menospreciada por los connacionales mexicanos, pese a tener una carrera establecida en Hollywood.

“Me siento siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana, eh… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, expresó.