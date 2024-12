Resumen 2024: Renard Johnson, el primer alcalde afroamericano de El Paso

El Paso.- El empresario estadunidense Renard Johnson se convertirá en el primer alcalde afroamericano de El Paso, luego de que el sábado 14 de diciembre derrotó a su contrincante Brian Kennedy.

Luego de las elecciones generales del 5 de noviembre en las que participaron ocho candidatos, los políticos tuvieron que pasar a una segunda vuelta, en la que Johnson obtuvo el 56 por ciento del total de votos, mientras que Kennedy alrededor del 44 por ciento.

El nuevo alcalde cumplirá un mandato de cuatro años y asumirá el cargo a principios de enero junto con los nuevos miembros del Concejo Municipal.

El político de 58 años recibió el apoyo de líderes comunitarios y empresariales que incrementaron sus donaciones a más de un millón de dólares en su campaña. Johnson prometió que donará su salario a organizaciones benéficas locales: el salario anual del alcalde es de alrededor de 95 mil dólares.

Renard Johnson creció en el lado noreste de El Paso y se graduó de Andress High School y de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) en 1994. Aunque Renard tuvo orígenes humildes, El Paso le brindó la educación y la oportunidad de alcanzar sus sueños.

Fundó METI Inc., una de las empresas de mayor éxito y de más rápido crecimiento de El Paso, que proporciona ingeniería de sistemas y soporte de tecnología de la información a clientes gubernamentales y comerciales de todo el país. También ha recibido numerosos premios por operar su floreciente negocio propiedad de minorías, incluida la Empresa Comercial Minoritaria del Año del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

En 2020, Renard Johnson fundó la empresa de tequila El Perro Grande, también con sede en El Paso, Texas, que ha recibido elogios de la revista Forbes y de numerosos profesionales de la industria.

Además, Johnson participa activamente en la comunidad, habiendo servido como expresidente de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso, expresidente y director de The Texas Lyceum, miembro de la junta del El Paso Boys & Girls Club, miembro de la junta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, y expresidente de la junta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, sucursal de El Paso.

Renard Johnson ha ayudado a reclutar líderes para la vecina ciudad, entre ellos, su participación en los comités para contratar a la actual presidenta de UTEP, Heather Wilson, y al presidente de El Paso Community College, el Dr. William Serrata. Además, ha trabajado en su calidad de miembro de la junta directiva de los Hospitales de Providence para reclutar a numerosos médicos y otros profesionales médicos para El Paso.

Johnson es un padre de dos hijas.

Las prioridades de Renard Johnson como aldalde de El Paso.

No podemos contratar a los médicos y las empresas que necesitamos en El Paso sin abordar primero esta área. La importancia de la seguridad pública no se puede exagerar, y Renard está comprometido a cambiar la situación".

​"Como alcalde, Renard trabajará con los hospitales locales para ayudar a atraer más médicos a nuestra comunidad, abordando así nuestro importante déficit de profesionales médicos. La atención médica ha mejorado drásticamente en la última década, pero no sirve de nada si hay que esperar meses para ver a un médico. Renard se asegurará de que contratemos más médicos para evitar largos tiempos de espera y reducir la necesidad de que las personas viajen fuera de la ciudad para buscar especialistas. Como miembro de la junta directiva de The Hospitals of Providence y ganador del premio Modern Healthcare Excellence in Governance Award en 2023, Renard tiene la experiencia para trabajar como alcalde y abordar nuestras necesidades urgentes de atención médica".