'Se quedó sin voz'; Mariah Carey falla al cantar su icónico tema navieño

Ciudad Juárez.– Esta podría no ser una buena Navidad para Mariah Carey, quien por motivos de fiestas de esta temporada se encuentra en medio de una serie de presentaciones en Estados Unidos para interpretar su más conocido tema, "All I Want for Christmas Is You", un casi himno a nivel mundial durante esta temporada.

Y es que la popular cantante protagonizó un momento que despertó procupación entre sus seguidores luego de que no alcanzó la nota en su tema navideño, específicamente en la parte donde canta "it´s time".

El video capta cómo la cantante, en medio de su presentación, intenta llegar al tono esperado sin éxito, emitiendo un sonido que ha dado lugar a comentarios y debates en internet. Este incidente ha llevado a cuestionar el estado actual de su voz, ya que realizó varios intentos fallidos durante la interpretación.

A pesar de este contratiempo, Mariah Carey se mostró profesional y continuó con su presentación y dejó pasar el mal momento. Su reacción ante la situación ha sido aplaudida por algunos, mientras que otros han señalado que esto podría ser un indicio de desgaste vocal debido a los años de carrera y exigentes presentaciones.