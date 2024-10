'Se ponen ma*ns'; acusan de xenófoba a Gala por tachar de soberbios a argentinos

Ciudad Juárez.– En las últimas horas Gala Montes se ha colocado en el centro de atención luego de que durante un live criticó la actitud de una stylist argentina (Laura), a quién tachó de ser extremadamente conflictiva, sin embargo Gala usó la nacionalidad de la sudamericana para replicar estereotipos, discurso que para muchos fue una clara de xenofobia.

Y es que todo comenzó cuando una stylist compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde acusaba a la actriz de regresar la ropa prestada hecha un caos. Gala, quien no es del tipo de persona que suele quedarse callada y tiene una personalidad muy explosiva, usó sus redes, a través de un live, para responder a las acusaciones.

Ahí aprovechó no solo para responder a la diseñadora sudamericana, sino para englobar a todos los argentinos en México en una misma bolsa, pues aseguró que no entendía la razón por la cual estos suelen venir a México con mucha soberbia a pesar de que llegan a un país que no es el suyo.

"Yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina que vienen a un país que no es de ellos, a trabajar, y todavía se ponen de mamones. O sea, de verdad que no lo entiendo. Yo en ningún momento he tenido algún tipo de problema con ella en el sentido grave y creo que todo se puede arreglar con una llamada", dijo.

Asimismo, aclaró que ella no fue quien regresó la ropa en las bolsas que se mostraban en la fotografía compartida ya que ella ha estado muy ocupada. También comentó que siempre ha hablado "cosas bonitas" de esa ropa.

"Ella cree que fui yo y no fui yo. Yo ahorita ando en chinga, yo no mandé la ropa y no sé que esperaba ¿que lo mandara en un anaquel o cómo la mandas? Está definitivamente tergiversar las cosas después de que yo estuve en toda La Casa de los Famosos anunciándola y hablando puras cosas bonitas de ella y me parece súper injusto lo que está haciendo", continuó.

Ante esto, diferentes cuentas en redes sociales se lanzaron en su contra, llamándola "xenofóbica" por expresarse de esa manera de todos los argentinos, por otro lado, hubo quienes defendieron su postura al compartir malas experiencias con personas de esta nacionalidad.