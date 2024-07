¿Se odian?, Yuri no quiere volver a trabajar con Cristian Castro

Yuri dio a conocer que a pesar de compartir escenario por cuatro meses con “Unidos en el Escenario Tour” junto a Cristian Castro, no tiene planes de colaborar nuevamente con él.

"A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido. Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, no de conflicto, tensión. Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, dijo la cantante en entrevista.

La jarocha explicó que no lograron establecer una conexión debido a diferencias en personalidad y métodos de trabajo. Yuri enfatizó que mientras ella es disciplinada y le gusta ensayar, Castro prefiere un enfoque más relajado, lo cual causó tensiones durante el proyecto.

“Entonces le dije ‘vamos a chacotear, y dedicarnos más a lo que la gente va a vernos que es a cantar’. Yo soy muy disciplinada, me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas, entonces les dije ‘a ver, aguántenme tantito, déjenme respirar, ya con Cristian ahorita déjenme… soltar un poquito’”.