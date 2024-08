'Se llevó el plato fuerte'; Litzy confirma relación con el chef Poncho Cadena

Ciudad Juárez.– La última edición de "MastarChef Celebrity" dejó algo más que solo enseñanzas culinarias en los participantes del reality, y es que finalmente, después de muchos rumores, Litzy confirmó la relación amorosa que sostiene con el entonces juez y chef Poncho Cadena.

La intérprete de "Quisiera ser mayor" estuvo como invitada especial al programa "Pinky Promise" junto a su amiga y ganadora del reality gastronómico, Rossana Nájera. Fue en la ronda de preguntas y respuestas donde rompió el silencio sobre los rumores que existen en torno a su cercanía con el crítico del programa y confirmó que actualmente tienen una relación amorosa.

Litzy aseguró que conoció al chef Poncho entre las cocinas del reality show, pero no convivieron fuera del programa hasta que ella quedó fuera de la competencia en una semana antes de la gran final.

“Nosotros pues no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad por contrato no pueden convivir con nosotros ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso. Entonces, obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa”, dijo.