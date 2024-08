¿Se fue Mariana? Este famoso es el cuarto eliminado de LCDLF

Ciudad Juárez.- Durante la Cuarte "Gala de Eliminación" del domingo 18 de agosto, "La Casa de los Famosos México" vio salir a un nuevo habitante.

La competencia, que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, dio su primer gran giro cuando se anunció que Mariana Echeverría es la cuarta habitante en abandonar la casa más famosa de México.

En esta ocasión, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría fueron nominados, quedando Arath y

Briggitte una semana más, ya que fueron los últimos en ser salvados.

Se registraron más de 23 millones de votos.

Ricardo Peralta acusa de homofobia a Arath 'No eres Wendy', le contesta

Los famosos Ricardo Peralta y Arath de la Torre vivieron un tenso momento durante el posicionamiento en la Cuarta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos.

Peralta comenzó a reclamarle a Arath por unos comentarios sobre su forma de vestir, ya que era su expresión de género.

"Vengo a explicarte la expresión de género y va ligada a la identidad de género y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje", dijo.